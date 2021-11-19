Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem - İl merkezi (2)
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Deprem nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşlar Evden dışarı çıkan çocuklar ile röportaj ERZURUM - AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Deprem nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşlar
Evden dışarı çıkan çocuklar ile röportaj ERZURUM - AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. (2)