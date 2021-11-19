Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem - İl merkezi
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Deprem esnasında sallanan avize Depremin ardından dışarı çıkan vatandaşlar Vatandaşlar ile röportaj ERZURUM - AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Deprem esnasında sallanan avize
Depremin ardından dışarı çıkan vatandaşlar
Vatandaşlar ile röportaj ERZURUM - AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.