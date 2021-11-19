Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem - İl merkezi - Haberler
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Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem - İl merkezi

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Deprem esnasında sallanan avize Depremin ardından dışarı çıkan vatandaşlar Vatandaşlar ile röportaj ERZURUM - AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Deprem esnasında sallanan avize

Depremin ardından dışarı çıkan vatandaşlar

Vatandaşlar ile röportaj ERZURUM - AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem - İl merkezi

Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem - İl merkezi

Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem - İl merkezi

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AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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