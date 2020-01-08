Köprüden yola atladı (2)

08.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:03

HASTANEYE GİDERKEN KÖPRÜDEN ATLADI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde köprülü kavşaktan yola atlayan Ufuk G. (34) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Ufuk G.'nin ablası ve eniştesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada kavşakta duran araçtan inerek köprüden aşağı atladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA