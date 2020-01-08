Köprüden yola atladı (2)
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Köprüden yola atladı (2)

HASTANEYE GİDERKEN KÖPRÜDEN ATLADIKocaeli'nin Körfez ilçesinde köprülü kavşaktan yola atlayan Ufuk G. (34) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

08.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:03
Köprüden yola atladı (2)

HASTANEYE GİDERKEN KÖPRÜDEN ATLADI

'nin ilçesinde köprülü kavşaktan yola atlayan Ufuk G. (34) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Ufuk G.'nin ablası ve eniştesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada kavşakta duran araçtan inerek köprüden aşağı atladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
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