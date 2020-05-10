Köprüden Yeşilırmak'a atlayan genç kayboldu
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Köprüden Yeşilırmak'a atlayan genç kayboldu

Köprüden Yeşilırmak'a atlayan genç kayboldu
10.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 10.05.2020 01:01

Köprüden Yeşilırmak'a atlayan genç kayboldu Atlamadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir genç köprüden Yeşilırmak Nehri'ne atladı.

Köprüden Yeşilırmak'a atlayan genç kayboldu

Atlamadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir genç köprüden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. Debisi yüksek olan ırmakta genç kayboldu. Atlamadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Olay, Çarşamba ilçesinde Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. saat 19.00 sıralarında Ali Fuat Başgil Köprüsü üzerine çıkarak kendini demir korkuluklardan Yeşilırmak Nehri'ne bıraktı. Debisi yüksek olan nehirde kısa sürede gözden kaybolan İ.C.'nin atlama anını gören vatandaşlar olayı Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Grup Amirliği ekipleri genci arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinin olması ve yüksek su seviyesinin düşmesi için arama çalışmalarına bir süre ara verdi. Saat 20.00 sıralarında yeniden arama çalışmalarına başlanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İ.C. atlamadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Görüntüde "Hakkını helal et" dediği duyuluyor.

Köprüden Yeşilırmak'a atlayan genç kayboldu

Kaynak: İHA

Manşet

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