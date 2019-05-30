Köprüden raylara atlayan genç kız, ağır yaralandı

Kaynak: DHA

KAYSERİ'de Asmin G. (16), demiryolu üzerindeki köprüden raylara atladı. Ağır yaralanan Asmin G. tedavi altına alındı.Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Alkan Caddesi üzerindeki demiryolu köprüsüne gelen Asmin G., korkuluklara çıkıp, aşağı atladı. 7 metre yükseklikten raylara düşen Asmin G., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan kızın, durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.- Kayseri