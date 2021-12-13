Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada - Haberler
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Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada

Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada Samsun'un Bafra ilçesinde Köprüden Kızılırmak Nehri'ne atlayan şahıs ölümden döndü.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Köprüden Kızılırmak Nehri'ne atlayan şahıs ölümden döndü.

Olay, Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen Özcan Usta köprünün kemerlerine çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumundan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri atlamaması için çaba sarf etti. Kimseyi dinlemeyen Özcan Usta köprünün kemerlerinden kendini aşağıya attı. İtfaiye ekipleri suya girerek Usta'yı sedye ile çıkardı. Köprüden atlayan Özcan Usta'nın durumu iyi olduğu öğrenildi.

Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada

Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada

Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Son Dakika Haberleri

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