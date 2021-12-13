Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada - Haberler
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Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada

Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden Kızılırmak Nehri'ne atlayan şahıs ölümden döndü.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden Kızılırmak Nehri'ne atlayan şahıs ölümden döndü. Dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay, Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Özcan U.(42) köprünün kemerlerine çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri şahsın atlamaması için çaba sarf etti. Kimseyi dinlemeyen Özcan U. 16 metre yükseklikteki köprünün kemerlerinden kendini aşağıya attı. İtfaiye ekipleri suya girerek şahsı yaralı olarak kurtararak sedye ile kenara çıkardı.

Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

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