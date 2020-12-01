Köprüden nehre atlayan ABD'li YouTuber kafatasını kırdı
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Köprüden nehre atlayan ABD'li YouTuber kafatasını kırdı

01.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:18
Köprüden nehre atlayan ABD'li YouTuber kafatasını kırdı

ABD'li YouTuber Saa Fomba, Teksas eyaletinde yer alan Pennybacker Köprüsü'nden nehre atlayarak kafatasını kırdı.

ABD'li YouTuber Saa Fomba, Teksas eyaletinde yer alan Pennybacker Köprüsü'nden nehre atlayarak kafatasını kırdı.

ABD'li YouTuber Saa Fomba, YouTube hesabı için kayda aldığı videoda, Teksas eyaletinde yer alan metrelerce yükseklikteki Pennybacker Köprüsü'ne tırmandı. Fomba'nın  izleyicilerine seslendiği 17 dakikalık videoda," Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" dedi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN ATLADI

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İzleyicilerine 'hayallerinin peşinden koşma' çağrısında da bulunan Fomba, Pennybacker Köprüsü'nden  metrelerce yükseklikten nehre atladı. Atlayıştan sonra bir süre suda sessiz kalan Fomba daha sonra yardım için seslendi. Nehirde teknede bulunan kişiler Fomba'ya yardım ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri Fomba'yı hastaneye kaldırıldı. Atlayışı sonrasında Fomba'nın kafatasını kırdığını belirtildi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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