Köprüden halatla sallanma aktivitesi kötü bitti.

MOSKOVA - Halatla bağlanarak köprüden aşağı bırakılan çiftin aktivitesi kötü bitti.

Görüntüler, Rusya'nın Tomsk Oblastındaki Seversk şehrinden. Bir kayak merkezindeki etkinlik kapsamında halatla bağlanan çift, köprüden aşağı bırakılıyor. Ama işler tahmin edildiği gibi gitmiyor. Zira halatın uzun bırakılması nedeniyle çift sert biçimde zemine çarpıyor. Ağır yaralanan çift, hemen hastaneye kaldırılıyor.