Köprüden geçerken elektrik direğine çarptı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde köprüden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine ve korkuluklara çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye giriş köprüsünde meydana geldi. İstasyon istikametinden çarşı merkezine gitmekte olan Gökhan A.'nın kullandığı 67 VH 766 plakalı BMW markalı aracıyla köprüden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybedince hızlıca elektrik direğine ve korkuluklara çarptı. O esnada köprüden geçen diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine Çaycuma İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek tedbir alarak güvenliği sağladı. Yaralı sürücünün sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapıldı. - ZONGULDAK