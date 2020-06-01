Köprüden düşen kadını görmek için sosyal mesafeyi unuttular
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Köprüden düşen kadını görmek için sosyal mesafeyi unuttular

Köprüden düşen kadını görmek için sosyal mesafeyi unuttular Adana'da Taşköprü'den kayalık zemine düşen genç kadın ağır yaralanırken onu görmek isteyen ve maskesiz olan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu Adana'da Taşköprü'den kayalık zemine düşen genç kadın ağır yaralanırken onu...

01.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:20

Köprüden düşen kadını görmek için sosyal mesafeyi unuttular

Adana'da Taşköprü'den kayalık zemine düşen genç kadın ağır yaralanırken onu görmek isteyen ve maskesiz olan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu

ADANA - Adana'da Taşköprü'den kayalık zemine düşen genç kadın ağır yaralanırken onu görmek isteyen ve maskesiz vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde tarihi Taşköprü'ye gelen Yeter Dikmen isimli bir kadın 13 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü. Seyhan Nehrinde su olmadığı için genç kadın kayalık zemine düştüğü için ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadına ilk müdahaleyi yapmaya başladı.

Bu arada köprüden geçen vatandaşlar genç kadını görmek için uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların hiçbirinde maske olmadığı görülürken, genç kadını görmek için sosyal mesafe kuralını da unuttular. Genç kadın ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Köprüden düşen kadını görmek için sosyal mesafeyi unuttular

Kaynak: İHA

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