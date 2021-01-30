Köprüden çaya devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
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Köprüden çaya devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

30.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:50
Köprüden çaya devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde traktörün köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde traktörün köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Ravan idaresindeki 06 CHC 58 plakalı traktör, Akkuzulu Mahallesi'nde Akkuzulu Çayı üzerindeki köprüden düştü.

Kazada, sürücü ile traktördeki Mücahit Ravan ve Hamza Yiğit Köse yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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