Köprüden çaya devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
30.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:50
Ankara'nın Çubuk ilçesinde traktörün köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde traktörün köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Ravan idaresindeki 06 CHC 58 plakalı traktör, Akkuzulu Mahallesi'nde Akkuzulu Çayı üzerindeki köprüden düştü.
Kazada, sürücü ile traktördeki Mücahit Ravan ve Hamza Yiğit Köse yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner