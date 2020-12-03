Köprüden baraj gölüne atlayan kadını arama çalışmaları sürüyor
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Köprüden baraj gölüne atlayan kadını arama çalışmaları sürüyor

03.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:43
Köprüden baraj gölüne atlayan kadını arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden baraj gölüne atlayan kadını arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden baraj gölüne atlayan kadını arama çalışmaları sürüyor.

Dün sabah saatlerinde ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali önündeki köprüye gelen 55 AZ 578 plakalı aracı uzun süre park halinde gören Hidroelektrik Santrali güvenlik görevlileri, akşam saat 17.00 sıralarında aracın yanına giderek uzun süre kornaya bastılar. Kimseyi bulamayınca santralin güvenlik kameralarına baktıklarında sabah aracıyla köprüye gelen kadının kendini köprüden baraj gölüne atladığını gören görevliler, durumu jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede kadının öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Ayşegül Karaca olduğunu tespit ettiler. Jandarma ekipleri Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne (SAK) de haber verdiler. Olay yerine gelen SAK ekibi, dün gece yaptıkları 2 saatlik aramada kadına ulaşamadı. Bu sabah günün ağarmasıyla birlikte gölde aramalar yeniden başlarken, AFAD ekipleri de karadan göl kenarında arama çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Köprüden baraj gölüne atlayan kadını arama çalışmaları sürüyor
Köprüden baraj gölüne atlayan kadını arama çalışmaları sürüyor
Köprüden baraj gölüne atlayan kadını arama çalışmaları sürüyor
Köprüden baraj gölüne atlayan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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