Köprüden atlayan genç yaralandı KARABÜK'te, Filyos Çayı'nın üzerindeki köprüden atlayan Yasin A. (18) yaralandı.

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nın üzerindeki köprüden atlayan Yasin A. (18) yaralandı.

Olay öğleden sonra Hürriyet Mahallesi Süleymaniye Caddesi üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Yasin A., Filyos Çayı'nın üzerindeki köprünün korkuluklarının aşarat atladı. İntihara kalkışan genci görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten köprünün altındaki toprak zemine düşen gence ilk müdahalede bulunuldu. Sedyeye alınan genç ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA