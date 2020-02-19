Köprüden atlayan bekçinin cansız bedeni bulundu

19.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:38

Mersin'de, köprüden Göksu Irmağı'na atlayarak, yaşamına son veren bekçinin, cansız bedenine ulaşıldı.



Yaklaşık 2 gündür Sahil Güvenlik, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ve Arama Kurtarma ekiplerince aranan H.Y.'nin (37) Göksu Irmağı'nda cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince karaya çıkarılan H.Y. nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayın geçmişi



Olay 2 gün önce saat 01.00 sıralarında Silifke'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bekçi H.Y.'nin, intihar etmek için Atatürk Köprüsü'ne gelip, Göksu Irmağı'na atladığı öne sürüldü. Köprüden atlamadan önce H.Y.'nin, yakınını arayarak intihar edeceğini söylediği belirtildi. Polis, ihbar üzerine harekete geçerken, dalgıçlar tarafından ırmakta arama çalışması başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA