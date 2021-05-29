Köprüden atlayacağı sırada vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı

Köprüden atlayacağı sırada vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı Bursa'da intihar etmek için çıktığı köprüden atlayacağı sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yakalanan bir kişi son anda kurtarıldı.