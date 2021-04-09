Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı
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Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı Bartın'da köprüye çıkarak ırmağa atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı.

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Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı

BARTIN - Bartın'da köprüye çıkarak ırmağa atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı.

Orduyeri Köprüsü'nde bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle korkulukların diğer kısmına geçerek ırmağa atlamak istedi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri köprü korkuluklarına tutunan şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Tüm çabalara rağmen korkuluklarda asılı durmaya devam eden şahıs polis memurların ikna çabalarına karşılık vermedi. Şahsın dikkatinin dağıldığı anda polis memurlarınca yapılan hamle ile tutulan şahıs çekilerek korkulukların diğer tarafına alındı. Polis memurlarının soğukkanlı ve dikkatli bir biçimde gerçekleştirdiği hamle ile kurtarılan adam 112 Sağlık ambulansına alınarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı
Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı
Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı
Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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