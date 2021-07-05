Köprüden atlamak isteyen genç kızın kurtarılmasını alkışlarla kutladılar

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Köprüden atlamak isteyen genç kızın kurtarılmasını alkışlarla kutladılar

Köprüden atlamak isteyen genç kızın kurtarılmasını alkışlarla kutladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde köprüden atlamak isteyen genç kız polis tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde köprüden atlamak isteyen genç kız polis tarafından kurtarıldı.

Olay Meydacık Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma giren genç kız, Gökdere üzerindeki köprülü kavşağın demir korkuluklarının arkasına geçti. Genç kızın intihar edeceğinden şüphelenen vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce köprünün altına hava yastığı açtı. Bir süre ikna edilmeye çalışılan genç kızın arkasından yaklaşan bir kişi, belinden sarılıp demir korkuluklardan yukarı çekti. Polis ekiplerinin de müdahale ettiği genç kız kurtarıldı. Genç kızın kurtarılmasını bazı vatandaşlar alkışlayarak kutladı. - BURSA

Köprüden atlamak isteyen genç kızın kurtarılmasını alkışlarla kutladılar
Köprüden atlamak isteyen genç kızın kurtarılmasını alkışlarla kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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