Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - Haberler | 3. Sayfa

- Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehri'ne atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor.

- Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehri'ne atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki köprüde yaşandı. İddiaya göre 28 yaşındaki S.D., köprüden suya atladı. Durumu fark ederek, suyun kenarına giden vatandaşlar, bir şey bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgeye gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekiplerinin kurtarma botu ile arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor. Tekneye binen ekipler yüzeyde çalışma yaparken, dalgıçlar ise suya dalarak arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, 28 yaşındaki S.D.'nin atlamadan önce köprüye doğru yürüdüğü anlarına ait son görüntüler ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor
Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor
Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor
Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT

Bir süredir haber alınamayan piyanist evinin banyosunda ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan piyanist evinin banyosunda ölü bulundu
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Donald Trump Ruhsar Pekcan
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:43:12. #1.14#

title