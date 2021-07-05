Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki köprüde tır devrildi, ulaşım alternatif yollardan sağlandı Odun talaşı yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında odun talaşı yüklü tır kontrolden...

Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü

Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki köprüde tır devrildi, ulaşım alternatif yollardan sağlandı

Odun talaşı yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında odun talaşı yüklü tır kontrolden çıkarak köprüde devrildi. Kazada Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki köprünün bir yönü odun talaşından dolayı tamamen trafiğe kapanırken, bir yönünde ise trafik tek şeritten sağlanırken, olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa Turgutlu'dan aldığı odun talaşı yükünü Afyonkarahisar'a getiren Ali Y., idaresindeki 42 Y 4586 plakalı tır sürücüsünün köprü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Orta refüje devrilen tırın dorsesindeki odun talaşı ise yola savruldu. Talaş köprünün bir yönünü tamamen diğer yönünde ise bir şeridi trafiğe kapattı. Kazanın arından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Ali Y.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Trafik polisleri yoğun güvenlik önlemleri aldı

Bölgeye gelen trafik ekipleri ise karayolunda yoğun güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına alıp araç geçişlerini alternatif yollardan sağladı. Tırın devrilme esnasında köprünün boş olması olası facianın önüne geçerken, tırın devrildiği yerden kaldırılması için olay yerine iş makineleri ve vinç sevk edildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü
Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü
Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü
Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü
Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü
Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı
Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı
Kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Şevval Sam Ajda Pekkan
Spor Diego Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 23:36:20. #1.16#

title