Köprüde mahsur kalan kediyi genç adam kurtardı
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Köprüde mahsur kalan kediyi genç adam kurtardı

Bayburt'ta Çoruh Nehrinde köprü ayağında mahsur kalan kediyi genç vatandaş kurtardı.

26.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:01
Köprüde mahsur kalan kediyi genç adam kurtardı

'ta Çoruh Nehrinde köprü ayağında mahsur kalan kediyi genç vatandaş kurtardı.


Bayburt merkezden geçen Çoruh Nehrinde dün akşam saatlerinde bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar merdiven getirerek kediyi kurtarmaya çalıştı.


Bir türlü düştüğü yerden çıkamayan kediyi olay yerinden geçerken fark eden bir genç merdivenle inerek sıkıştığı yerden çıkarıp kucaklayarak merdivenden çıkarıp serbest kalmasını sağladı.


Genç olayı izleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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