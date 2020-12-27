Köprüde genişletme çalışmaları sona erdi
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Köprüde genişletme çalışmaları sona erdi

27.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:16
Köprüde genişletme çalışmaları sona erdi

Erzincan-Sivas kara yolunun 7. kilometresinde bulunan köprüde genişletme çalışmaları sona erdi.

Erzincan-Sivas kara yolunun 7. kilometresinde bulunan köprüde genişletme çalışmaları sona erdi.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan Erzincan-Sivas kara yolu 7. kilometresindeki köprü genişletme çalışması genişletilen bölgeye asfalt serilmesiyle birlikte sona erdi.

12 metre genişliğinde olan yolun köprünün bulunduğu kısımda 10 metre genişliğe düşmesi sebebiyle yolun aniden daralması kazalara sebebiyet veriyordu. 2019 yılında mahallelerin birleşmesiyle birlikte belediye mücavir alanına giren köprünün trafik güvenliğini tehdit ettiği belediye ekipleri tarafından tespit edilip burada köprü genişletme çalışmaları başlatıldı. Erzincan-Sivas istikametinde bulunan Gümüşhane, Trabzon yol ayrımından hemen önceki köprü 2 metre daha genişletilerek yolun diğer kısımlarıyla aynı genişliğe getirildi ve vatandaşların hizmetine sunuldu. - ERZİNCAN

Köprüde genişletme çalışmaları sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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