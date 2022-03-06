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Köprüde dengesini kaybedip düştüğü gölde öldü

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Dervişoğlu - Güncel
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Köprüde dengesini kaybedip düştüğü gölde öldü

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Yenişehir Gölü'ndeki köprüde dengesini kaybederek, suya düşen Suriye uyruklu Recep El-Reşit (18) yaşamını yitirdi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Yenişehir Gölü'ndeki köprüde dengesini kaybederek, suya düşen Suriye uyruklu Recep El-Reşit (18) yaşamını yitirdi.

Yenişehir Gölü'ndeki mesire alanına dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte giden Recep El-Reşid, iddiaya göre köprüde dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gece yapılan aramada Recep'e ulaşılamadı, ekipler çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde gölde dalgıçlar tarafından aramada Recep'in cesedi bulundu. Recep El- Reşid'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Köprüde dengesini kaybedip düştüğü gölde öldü

Köprüde dengesini kaybedip düştüğü gölde öldü

Köprüde dengesini kaybedip düştüğü gölde öldü

Köprüde dengesini kaybedip düştüğü gölde öldü

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu - Güncel

Yenişehir, Suriye, Güncel, Haberler

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