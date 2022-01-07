"Köprüde Buluşmalar - Work in Progress Atölyesi" başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali bünyesinde düzenlenen Köprüde Buluşmalar'ın "Work In Progress Atölyesi"ne başvurular, 16 Şubat'a kadar kabul edilecek.

Atölye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin mali desteği ile hayata geçirilen "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı" kapsamında gerçekleştirilecek.

Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan Köprüde Buluşmalar, 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Work in Progress, Türkiye'den post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj filmlerin ve belgesellerin ilk uluslararası sunumlarını yaparken aynı zamanda filmlerin tamamlanmasına destek olmayı amaçlıyor.

Work in Progress Atölyesi'ne seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları atölye öncesi sunum teknikleri, dağıtım ve pazarlama üzerine bir çalışma yapabilecek.

Atölye sırasında filmlerin yönetmen ve yapımcıları yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, TV kanal temsilcileri) açık özel sunumlar yapacak ve atölye sonunda uluslararası jüri tarafından ödül almaya hak kazanan filmler belirlenecek.

TRT'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Köprüde Buluşmalar'da Work in Progress Atölyesi başvuruları, 16 Şubat'ta sona erecek.

Konuyla alakalı "https://film.iksv.org/tr/atolyeler-ve-fon/work-in-progress" adresinde bilgi alınabilecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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