Köprüde Buluşmalar, 15. senesinde dijital ortamda düzenleniyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, COVID-19 salgınından dolayı çevrimiçi olarak 14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
13.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:05
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, COVID-19 salgınından dolayı çevrimiçi olarak 14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com