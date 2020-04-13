Köprüde Buluşmalar, 15. senesinde dijital ortamda düzenleniyor İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, COVID-19 salgınından dolayı çevrimiçi olarak 14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, COVID-19 salgınından dolayı çevrimiçi olarak 14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kaynak: Dunya.com