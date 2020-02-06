Köprüçayı Irmağı taştı
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Köprüçayı Irmağı taştı

-Köprüçay Irmağı'nın artan su debisi -Sular altında kalan işletme -İşletme Sahibi Osman Gündoğdu'nun konuşması -Irmak kenarında bekleyen kadınlar -Sular altında kalan ağaçlar -Tarihi Aspendos Köprüsü'nün altından akan suANTALYA - Antalya'da Köprüçayı ırmağının taşması sonucu zeytinlikler ve...

06.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:45
Köprüçayı Irmağı taştı

-Köprüçay Irmağı'nın artan su debisi

-Sular altında kalan işletme

-İşletme Sahibi Osman 'nun konuşması

-Irmak kenarında bekleyen kadınlar

-Sular altında kalan ağaçlar

-Tarihi Aspendos Köprüsü'nün altından akan su

- Antalya'da Köprüçayı ırmağının taşması sonucu zeytinlikler ve ırmak kenarında bulunan işletme sular altında kaldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Köprüçayı Irmağı taştı
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