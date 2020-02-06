Köprüçayı Irmağı taştı
-Köprüçay Irmağı'nın artan su debisi -Sular altında kalan işletme -İşletme Sahibi Osman Gündoğdu'nun konuşması -Irmak kenarında bekleyen kadınlar -Sular altında kalan ağaçlar -Tarihi Aspendos Köprüsü'nün altından akan suANTALYA - Antalya'da Köprüçayı ırmağının taşması sonucu zeytinlikler ve...
-Köprüçay Irmağı'nın artan su debisi
-Sular altında kalan işletme
-İşletme Sahibi Osman Gündoğdu'nun konuşması
-Irmak kenarında bekleyen kadınlar
-Sular altında kalan ağaçlar
-Tarihi Aspendos Köprüsü'nün altından akan su
ANTALYA - Antalya'da Köprüçayı ırmağının taşması sonucu zeytinlikler ve ırmak kenarında bulunan işletme sular altında kaldı.