DÜZCE (Haberler.com) - Köprübaşı Ömerefendi nerede? Düzce Köprübaşı Ömerefendi haritadaki yeri neresi? Depremin merkez üssü Köprübaşı mı?

DÜZCE KÖPRÜBAŞI ÖMEREFENDİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce'de 17 Kasım Çarşamba günü (bugün) saat 15:57 sularında Köprübaşı Ömerefendi'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

KÖPRÜBAŞI ÖMEREFENDİ NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Köprübaşı Ömerefendi, Düzce ilinin Merkez ilçesine bağlı bir Çerkes köyüdür. Çerkes'ce adı Cemaguyahabl'dir. köyde konuşulan Çerkesçe en kibar çerkesçedir. İstanbul türkçesi gibi düşünün. Düzce merkezine 15 km uzaklıktadır.

Köprübaşı Ömerefendi haritadaki yeri:

Tarihçe:

Köyün adını, 93 Osmanlı - Rus harbinden sonra Türkiye'ye göç eden ve yaşadığı dönemin saygın kişilerinden olan Ömerefendi isimli bir şahsın köyün yanından geçen büyük melen çayına yakın alana yerleşmesinden dolayı aldığı yönünde köyün yaşlılarının anlatımları mevcuttur. Kafkasya'dan göç eden insanlar tarafından kurulmuştur.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet