Köprübaşı'ndaki İçme Suyu Depoları Yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçe merkezi ve mahallelerindeki 50 içme suyu deposu ve 48 terfi binasının yenileme çalışmasında sona yaklaştı. İçme suyu depo ve terfi hattındaki çalışmalar için bir milyon 750 bin TL yatırım yapıldı.



Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamak için içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nca Köprübaşı ilçesinde 50 adet içme suyu deposu ve 48 adet terfi binasında başlatılan yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Depolarda; yalıtım, fayans döşeme, vana ve boru değişimi yapıldı. Vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri için hayata geçirilen çalışmalara bir milyon 750 bin TL yatırım yapıldı.



Esat Mahalle Muhtarı Şevket Kabak, "Mahallemizde bulunan içme suyu depomuz MASKİ tarafından yenilendi. Depo içerisinde bulunan paslı vanalar ve borular değiştirildi. Fayans döşendi. Depomuz tertemiz oldu. Çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ederim" derken, Alanyolu Mahalle Muhtarı Mehmet Aksoy, "MASKİ Genel Müdürlüğü'nden önce içme suyu depomuzu kendi imkanlarımız ile temizlemeye çalışıyorduk ama MASKİ'nin yaptığı gibi kapsamlı yapamıyorduk. Bu hizmetten dolayı çok memnunuz. Depomuz çok sağlıklı ve güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



İkizkuyu Mahalle Muhtarı Sedat Dündar da, "Depomuz çok eski ve kötü durumdaydı. Sağ olsun MASKİ depomuzu yeni gibi yaptı. Çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve MASKİ Genel Müdürümüzden Allah razı olsun" dedi.



Rağıllar Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz, "Depomuzun vanaları ve boruları yenilendi. Çevresi düzenlendi. Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bu hizmetten çok memnunuz" ifadelerini kullanırken, Akçaalan Mahalle Muhtarı Ahmet Demirkol da şunları söyledi: "Depomuz yenilenmeden önce musluklarımızdan sular kirli geliyordu. MASKİ sayesinde bu sorundan kurtulduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a bu sorunumuz ile ilgilendikleri için teşekkür ediyorum." - MANİSA