KÖPRÜBAŞI'NDA İŞ MAKİNESİ YANDI
TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde dere yatağında operatörün çalışma yaptığı iş makinesi alev alarak yandı.
TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde dere yatağında operatörün çalışma yaptığı iş makinesi alev alarak yandı.
Köprübaşı ilçesinde bir firmaya ait iş makinesi ile operatör çalışma başlattı. Dere yatağındaki çalışma sırasında iş makinesi aniden alev aldı. Operatörün uzaklaştığı iş makinesini alevler sardı. İş makinesinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.