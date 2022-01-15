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KÖPRÜBAŞI'NDA İŞ MAKİNESİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde dere yatağında operatörün çalışma yaptığı iş makinesi alev alarak yandı.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde dere yatağında operatörün çalışma yaptığı iş makinesi alev alarak yandı.

Köprübaşı ilçesinde bir firmaya ait iş makinesi ile operatör çalışma başlattı. Dere yatağındaki çalışma sırasında iş makinesi aniden alev aldı. Operatörün uzaklaştığı iş makinesini alevler sardı. İş makinesinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KÖPRÜBAŞI'NDA İŞ MAKİNESİ YANDI

KÖPRÜBAŞI'NDA İŞ MAKİNESİ YANDI

KÖPRÜBAŞI'NDA İŞ MAKİNESİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde dere yatağında operatörün çalışma yaptığı iş makinesi alev alarak yandı.

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