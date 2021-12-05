Köprübaşı'nda 72 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Köprübaşı'nda 72 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Köprübaşı'nda 72 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, ticari takside yapılan aramada 72 litre sahte içki bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, ticari takside yapılan aramada 72 litre sahte içki bulundu.

Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde bir ticari taksiyi durdurdu.

Yapılan aramada 72 litre sahte içki ele geçirildi.

Taksi sürcüsü F.Ü. gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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