Köprübaşı'nda 72 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, ticari takside yapılan aramada 72 litre sahte içki bulundu.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, ticari takside yapılan aramada 72 litre sahte içki bulundu.
Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde bir ticari taksiyi durdurdu.
Yapılan aramada 72 litre sahte içki ele geçirildi.
Taksi sürcüsü F.Ü. gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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