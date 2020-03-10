Köprübaşı Muhtarlarına Büyükşehir'den ziyaret
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Köprübaşı Muhtarlarına Büyükşehir'den ziyaret - Haber
Köprübaşı, Manisa, Güncel

Köprübaşı Muhtarlarına Büyükşehir'den ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesinde muhtar ziyareti gerçekleştirdi.

10.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:23
Köprübaşı Muhtarlarına Büyükşehir'den ziyaret

Muhtarların taleplerini dinleyen ve mahallelerine yapılan hizmetler ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamları iletildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, personeliyle birlikte Köprübaşı ilçesinde muhtar ziyareti yaptı. Ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Sorumlusu Enver Çetin de yer aldı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı heyeti, sırasıyla Köprübaşı Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Seyfettin Kabadayı, Temrek Mahallesi Muhtarı Gencer Koçak, Atatürk Mahallesi Muhtarı Haydar Uysal, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Onur Uslu, Alanyolu Mahallesi Muhtarı Nuri Ataş ve Borlu Mahallesi Muhtarı Yunus Gökdemir'i ziyaret etti. Ziyaretlerde muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim eden Daire Başkanı Ergün Aksoy, yeni dönemlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Aksoy ayrıca daire başkanlığı personeliyle birlikte ilçede yeni yapılacak olan şantiyenin incelemesinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor Haber
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Gülben Ergen Haluk Levent
Spor Berkay Şahin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Köprübaşı Muhtarlarına Büyükşehir'den ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 16:59:50. #1.14#