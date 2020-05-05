Köprübaşı Kaymakamlığına Ahmet Korkmaz atandı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde görevini vekaleten yürüten Kaymakam Ahmet Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle ilçeye asaleten atandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde görevini vekaleten yürüten Kaymakam Ahmet Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle ilçeye asaleten atandı.

Geçen yıl ekim ayında Köprübaşı ilçesine vekaleten kaymakamlık görevine atanan Ahmet Korkmaz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevine asaleten atandı.

1993 yılında İstanbul'da doğan Kaymakam Ahmet Korkmaz, Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okudu ve buradan bölüm 3'sü olarak dereceyle mezun oldu.

Korkmaz, 2016 yılında açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 105'inci Dönem Kaymakam Adayı olmuştu.

Kaynak: AA