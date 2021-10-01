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Köprübaşı Göletlerinde Temizlik Çalışmaları Sürüyor

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Köprübaşı Göletlerinde Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı'na bağlı Yabacı Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

MANİSA (Habermetre) - Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı'na bağlı Yabacı Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Bayram Yulu ve vatandaşlar, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek için önemli projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Ekonominin canlanması ve üreticilerin gelir kalemlerinin artması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Köprübaşı'na bağlı Yabacı Mahallesi'nde bulunan mevcut gölette temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayarak üreticilerin kullanımına sundu. Yaklaşık 4 bin besi hayvanının faydalandığı gölette temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hayata geçirilen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü.

"Çalışmalardan çok memnunuz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkür eden Yabacı Mahalle Muhtarı Bayram Yulu, "Allah razı olsun. Hayvancılıkla geçinen mahallemizde HİS göletleri bizim için hayati öneme sahip. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Mahalle sakinlerimiz de çalışmalardan dolayı çok sevinçliler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile üreticilere verilen desteğin süreceğini ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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