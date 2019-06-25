Türkiye Atletizm Federasyonu Yıldızlar, Dünya Gençler ve Büyükler Avrupa Şampiyonası dağ koşuları milli takım seçmeleri kapsamında Köprübaşı Dağ Koşusu yapıldı.

İstanbul Trabzon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Atletizm Federasyonu, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Ulaşım Sigorta ve İstanbul Trabzon Federasyonu öncülüğünde Trabzon Valiliği, Köprübaşı Kaymakamlığı ve Köprübaşı Belediyesi ile İstanbul Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneğince, Türkiye Atletizm Federasyonu Yıldızlar, Dünya Gençler ve Büyükler Avrupa Şampiyonası dağ koşuları milli takım seçmeleri kapsamında Köprübaşı'nda dağ koşusunun 18 Haziran'da yapıldığı belirtildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun start verdiği yarışların, ilçe merkezinde başlayarak Kavga Düzü Yaylası'nda sona erdiği kaydedilen açıklamada, zorlu parkurda yaklaşık 300 sporcunun bitiş çizgisine varabilmek için mücadele ettiği yarışlar sonunda dereceye giren sporculara toplamda 30 bin lira para ödülü verildiği bildirildi.

Açıklamada, yarışlar sonunda, büyük kadınlarda Eylem Gür, büyük erkeklerde Orhan Avcı, U20 erkeklerde Ramazan Yorulmaz, U20 kadınlarda Ruken Tek, U18 erkeklerde Ramazan Yıldız ve U18 kızlarda Tuğçe Özkan'ın birinci olduğu ifade edilen açıklamada, dağ koşusunda dereceye giren sporcuların Yıldızlar, Dünya Gençler ve Büyükler Avrupa Şampiyonası dağ koşuları milli takımlarında Türkiye'ye temsil edecekleri belirtildi.

Açıklamada, yarışları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Arkın Eken, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İstanbul Federasyonu Başkanı Dursun Çağlayan, İstanbul Trabzon Federasyonu Gençlik ve Spordan Sorumlu Başkanı Göksal Purtuloğlu'nun da izlediği kaydedildi.

Kaynak: AA