YALOVA (Habermetre) - KÖPRÜ YENİLENİYOR ÇIKAN MALZEMELER GERİ DÖNÜŞÜMDE KULLANILACAK

Yalova Belediyesi ekipleri, Mihenk Sokak üzerinde bulunan Ak Şemseddin Köprüsü (AŞK) üzerinde çalışma başlattı. Yalova'nın önemli lokasyonlarından ve gece ışıklandırılmış güzel görüntüsüyle Yalova'nın fotoğraf çekilme noktalarından biri olan Ak Şemseddin Köprüsü'nde çalışmaların kısa sürede bitmesi planlanıyor. Köprü üzerinde mevcut olan malzemenin deforme olduğunu belirten Yalova Belediyesi ekipleri; "Ak Şemseddin Köprüsü üzerinde bulunan malzeme zamanla deforme olmuş ve kullanılamaz hale gelmişti. Yapmış olduğumuz çalışmada köprü zemini Solit Full Deck dayanıklı malzeme ile kaplanacak. Köprüden çıkarılacak olan malzemeler ise Geri Dönüşüm olarak şehrimizin farklı noktalarında saksı malzemeleri olarak kullanılacak" dediler.

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