Köprü ve Otoyollar Saniyede 55 Lira Kazandırdı

Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, bu yılın ilk üç ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 425 milyon liraya yaklaştı. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollardan, saniyede yaklaşık 55 lira gelir elde edildi