Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam

07.10.2019 07:46

Türkiye'de 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldı.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla bakım onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesi için, her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle