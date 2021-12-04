KÖPRÜ ÜSTÜNDE KAZA 5'İ SAĞLIK ÇALIŞANI, 7 YARALI

BAFRA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da köprü üzerinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 5'i sağlık çalışanı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nde bulunan Kürtün Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bafra istikametine devam etmekte olan S.Ö. idaresindeki 55 AEF 459 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kaza yapan otomobil, aynı yönde seyir etmekte olan O.K. idaresindeki 34 ZH 6817 plakalı sağlık çalışanlarının bulunduğu araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Kürtün Köprüsü üzerinde devrildi. Kazada, 5'i sağlık çalışanı, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, S.Ö. ve yanındaki yolcuyu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, sağlık çalışanlarını ise görev yaptıkları özel hastaneye kaldırdı. 7 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.