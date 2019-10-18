Köprü trafiğini silahla durduran şüpheli adliyede

18.10.2019 13:06

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yolun ortasına bırakıp silahla trafiği durduran kişi adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde 68 KP 763 plakalı otomobiliyle Avrupa Yakası yönüne giderken aracını durduran B.A, aracından inip elindeki silahla trafiği durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek, köprü de güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bu sırada ekipler tarafından ikna edilen B.A, elindeki silahı denize atıp teslim oldu.

Gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA