Köprü trafiği virüs öncesi günlerine döndü
Köprü trafiği virüs öncesi günlerine döndü İstanbullular uyarıları unuttu, trafik eski günlerine döndü Köprü trafiği havadan görüntülendi Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirleri unutan vatandaşlar yollara dökülürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kilometrelerce...
Köprü trafiği virüs öncesi günlerine döndü
İstanbullular uyarıları unuttu, trafik eski günlerine döndü
Köprü trafiği havadan görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirleri unutan vatandaşlar yollara dökülürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kilometrelerce trafik oluştu. Anadolu yakası istikametinde oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.
Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yapılan evde kal çağrılarını unutan vatandaşlar, İstanbul yollarında virüs öncesi trafiğe yol açtı.
Havanın ısınmasını da fırsat bilen İstanbullular araçlarıyla kendilerini dışarı arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası istikametinde virüs öncesi günleri aratmayan trafik oluştu. Köprü girişinde kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA