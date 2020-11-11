Köprü trafiği kapalı mı? Köprü trafiği geçici olarak kapatıldı mı?

15 Temmuz Şehitler köprüsünü bugüb, 11 Kasım 2020'de kullanmak isteyen bazı yolcular tarfiğin kesilmiş olduğunu gördüler. Hal böyle olunca akıllara 'Köprü trafiği kapalı mı? Köprüde trafiği geçici olarak kapatıldı mı?' gibi sorular geldi. Peki, Köprü trafiği kapalı mı? Köprü trafiği geçici olarak kapatıldı mı?