Köprü trafiği kapalı mı? Köprü trafiği geçici olarak kapatıldı mı?
11.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:47
15 Temmuz Şehitler köprüsünü bugüb, 11 Kasım 2020'de kullanmak isteyen bazı yolcular tarfiğin kesilmiş olduğunu gördüler. Hal böyle olunca akıllara 'Köprü trafiği kapalı mı? Köprüde trafiği geçici olarak kapatıldı mı?' gibi sorular geldi. Peki, Köprü trafiği kapalı mı? Köprü trafiği geçici olarak kapatıldı mı?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da eski adıyla Boğaziçi köprüsünü bugün kullanmak isteyen vatandaşlar abzı kısıtlamalar ile karşılaştı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPALI MI?
İstanbul Belediye'sinden 'İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar 11 Kasım Çarşamba (Bugün) saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.' şeklinde açıklama yapıldı.
YOLCULAR FATİH SULTAN MEHMED KÖPRÜSÜNÜ TERCİH EDECEKLER
Karşıdan karşıya geçmek isteyen yolcular ise FSM köprüsünü kullanmak durumundalar.
TRAFİĞE KAPATLACAK YOLALR VE ALTERNATİF YOLLAR
- "Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım,
- Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım,
- Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım,
- Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım,
- Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi."
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Nuhkuyusu Caddesi'nin alternatif yollar olacağı belirtildi.
- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)
- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)
- Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)
- Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)
- Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)