KÖPRÜ projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

18.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:33

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında okul müdürleri ile bir araya geldi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Şube Müdürü Fahrettin Bülbül ve KÖPRÜ projesi koordinatör öğretmenleri de katıldı.



Toplantıda il genelinde gerçekleştirilen izleme sınavlarının sonuçları esas alınarak okulların başarı durumları ve istatistikleri masaya yatırıldı. Branş bazında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



"Daha fazla gayret göstermeliyiz"



KÖPRÜ projesi ile birlikte Sivas'ın başarı seviyesinin ivme kazandığını belirten Savaşçı, "Her geçen gün yükselen bir grafik var. Öğrencilerimizin başarı seviyesinin arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Ancak, daha fazla gayret göstermeliyiz. Arzu ettiğimiz başarı seviyesini yakalamak için hem okul müdürlerimize hem de öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Özellikle başarı seviyesi düşük olan branşlarda ek çalışma yaparak KÖPRÜ projesini daha etkin bir şekilde yürütmeliyiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA