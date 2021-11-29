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KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişine kapatıldı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişine kapatıldı. Köprü girişinde emniyet şeridinde motosikletliler uzun süre yağmur altında bekledi.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler zor anlar yaşadı. Lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletlerin Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişleri durduruldu. Emniyet şeridinde uzun bir motosikletli kuyruğu oluştu. Yaklaşık 200 motosikletli köprü girişinde üzerinde bekletildi. Zor anlar yaşadıklarını belirten sürücüler, havanın normale dönmesini bekledi.

"SENELERDİR MOTOSİKLET SÜRÜYORUM BÖYLE HAVA GÖRMEDİM"

Motosiklet sürücüsü Hayrettin Özcan, "Havanın dinmesini bekliyoruz ama dinecek gibi değil. Tutunamıyorsunuz rüzgarın hangi yönden estiği hiç belli değil. Senelerdir motosiklet sürüyorum ben böyle hava görmedim. Aklı olan bu köprüye girmesin" dedi.

"KÖPRÜDEN GEÇEREN AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLDİM"

Çok zorlandıklarını söyleyen motosiklet sürücüsü Oktay Bayraktar ise, "Bir saat önce köprüden geçerken aşırı rüzgardan motorumla devrildim. İkimiz birden yan yattık. Gelirken tereddüt ediyordum nasıl döneceğim diye. Memur arkadaş bizi çevirdi. Aşırı rüzgardan dolayı motorların tehlike yaratmasından dolayı bekliyoruz. Şu an çok tehlikeli" diye konuştu.

KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

KÖPRÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDI, ONLARCA MOTOSİKLETLİ YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

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