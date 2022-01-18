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Köprü/Moct resim sergisi 22 Ocak'ta açılacak

Köprü/Moct resim sergisi 22 Ocak'ta açılacak
AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Türk ve Rus genç sanatçılar, Bağımsız Sanat Vakfı'nda açılacak Köprü/Moct sergisinde bir araya gelecek.

Türk ve Rus genç sanatçılar, Bağımsız Sanat Vakfı'nda açılacak Köprü/Moct sergisinde bir araya gelecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin kültür köklerinden gelen farklı dinamik ve estetik bakışlarını, dünya sanatının bugünkü penceresinden geçirerek oluşturdukları renkli gökkuşağı tayfı, izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Küratörlüğünü Ahmet Özel, koordinasyonu ise Aygül Okutan'ın üstlendiği serginin açılışı 22 Ocak'ta Bağımsız Sanat Vakfı Sanat Galerisi'nde yapılacak.

Farklı boyut ve teknikteki çalışmalardan oluşan sergi açılışında, Türk sanatçılarla birlikte Stieglitz St. Petersburg Sanat Akademisi kökenli Rus sanatçılar hazır bulunacak.

Sergiye Türkiye'den Abdullah Güler, Berna İnan, Buket Efe, Emre Tura, Fırat Duman, Sabriye Hatipoğlu, Şeyma Kaya ile Rusya'dan Anastasya Mirmoviç, Maks Kaşin, Anastasiya Salimzyanova, Viktoriya Panina, Anastasiya Sizova, Arina Dekker, Ada Morozova, Anastasiya Smolyakova ve Anastasiya Uspenskaya katılacak.

"Türk-Rus Genç Sanatçılar Buluşması" başlığıyla gerçekleştirilecek sergi, 8 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

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AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

Estetik, Türk, Ocak, Rus, Güncel, Haber

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