Köprü korkuluklarına çıkan şahıs sigara ile intihardan vazgeçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köprü korkuluklarına çıkan şahıs sigara ile intihardan vazgeçti

Köprü korkuluklarına çıkan şahıs sigara ile intihardan vazgeçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmce'de köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin uzun uğraşları sonucunda sigara ile ikna edilerek aşağıya indirildi.

Küçükçekmce'de köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin uzun uğraşları sonucunda sigara ile ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece E-5 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şahıs köprü korkuluklarına çıktı. Menekşe Deresi'ne atlamaya çalışan adamı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, atlamaya çalışan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin sigara verdiği şahıs, ikna olarak intihardan vazgeçti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın alkollü olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, polis ekiplerince Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.

Öte yandan, bazı sürücülerin araçlarını durdurarak yaşananları izlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Esenler'deki yangının detayları ortaya çıktı...Kızını boğarak öldürdü, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu
Son dakika: Esenler'deki yangının detayları ortaya çıktı...Kızını boğarak öldürdü, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu
Yaşlı kadın oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu
Yaşlı kadın oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu
Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi
Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Demet Akalın Kadir Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köprü korkuluklarına çıkan şahıs sigara ile intihardan vazgeçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 15:03:58. #1.16#

title