Köprü Korkuluklarına Çarparak Hurdaya Dönen Cipten Sağ Çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde köprü korkuluklarına çarparak hurda yığınına dönen ve yaklaşık 5 metre yükseklikte askıda kalan cip sürücüsü İbrahim İstek (35), kazayı yaralı olarak atlattı.



Kaza, saat 00.30 sıralarında Keşan-İpsala Karayolu'nun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İpsala'dan, Keşan yönüne giden İbrahim İstek, yönetimindeki 22 FT 949 plakalı cipin kontrolünü bilinmeyen bir nedenle Dörtyol Kavşağı yakınlarında kaybetti. Araç, refüjdeki köprü korkuluklarına çarptı. Araç hurda yığınına dönerken, yaklaşık 5 metre yükseklikte askıda kaldı. Kazayı yaralı atlatan ve araçtan kendi çabalarıyla çıkan sürücü İstek, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.



- Edirne