Köprü kapatıldı mı? İstanbul 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü, FSM Köprüsü kapalı mı, araç geçişi var mı? 1. 2. 3. köprü açık mı?

Köprü kapatıldı mı sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "turuncu" kodla uyarı yaptı. Karla mücadele ekipleri alarma geçti. 20 santimetrenin üzerinde karın birikme ihtimali tedbirleri beraberinde getirdi. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve fırtınası için tedbirler alındı. Okullarda eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Hava ve deniz yollarında seferler iptal edildi.

KÖPRÜ KAPATILDI MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Boğazı'nın saat 07:20 itibariyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldığı belirtildi. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü. Ancak köprülerin trafiğe kapatılma durumu söz konusu değildir.

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