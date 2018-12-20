Köprü Geçiş Cezalarına Af, Açıklaması Araç Sahiplerini Sevindirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya gelerek cezalı köprü geçişleriyle ilgili müjdeyi alan araç sahipleri sevinçlerini dile getirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araçlarla ilgili yardım isteyen sürücülerle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım bir araya geldi. Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünde araç sahipleri adına 18 kişilik heyetle basına kapalı görüşme gerçekleştirilen TBMM Başkanı Yıldırım sevindirici haberi verdi. Köprü geçiş cezaları affıyla ilgili Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar, ceza yazılan araç sahiplerini mutlu etti.

"Bana dünyaları bağışlamışlar kadar mutluyum"

Cezaların affıyla ilgili açıklama sonrasında mutluluğunu dile getiren araç sahibi Aynur Efe, "Çok mutluyum. Bana dünyaları bağışlamışlar kadar mutluyum. Çok büyük bir sorundan kurtardık. Bu kardeşlerimiz sayesinde çok emek verdik. Binali Yıldırım başkanımızdan Allah razı olsun. Bize duyarsız kalmadı, bizi dinledi ve sonuna kadar dinledi. Hatta son kişiye kadar dinledi. Konuşmak isteyen herkesi tek tek dinledi. Bizi inanılmaz güzel ağırladıla, ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok mutluyuz, uzunca bir süredir bunun mücadelesini veriyorduk"

Toplantıya katılan araç sahibi Bülent Aslan, "Çok mutluyuz, uzunca bir süredir bunun mücadelesini veriyorduk. Tüm alanda sosyal medyada, görsel basında bunun mücadelesini verdik. Kayıtsız kalınmadı, Meclis Başkanımızdan Allah razı olsun. Mağduriyet yaşandığının farkındaydı. Yasal düzenlemeyle bir madde ekleyerek buradaki mağduriyetin geriye dönük çözüleceğini ifade etti. Bütün arkadaşlar çok mutlu. Biz cezamızın haksız yere olduğuna inanıyorduk. Bizler de bunu ifade ederken kırmadan, dökmeden hiçbir kurumu rencide etmeden kendi derdimizi anlatmaya çalıştık. Eninde sonunda kendimizi anlatabildik. Meclis Başkanımız bizden dinledi, kendisi konuya vakıfmış. Çok rahat bir şekilde çözüme ulaştırdığını ifade etti" diye konuştu.

"Meclis Başkanımıza büyük devlet adamlığından dolayı minnettarız"

Mutluluğunu dile getiren Abdulkadir Targıt, "Buradan Meclis Başkanımıza göstermiş olduğu büyük devlet adamlığından dolayı minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. Olması gereken buydu diye inanıyoruz. Kendisinin doğum günüymüş bugün Allah razı olsun, diyoruz. Büyük bir devlet adamlığı gösterdi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA