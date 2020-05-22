Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.

Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi
22.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:50

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Et-Balık köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprü altında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, Et-Balık köprüsünün direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında trafik kısa süreliğine kitlenerek uzun araç kuyrukları oluştu.

Tırın kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Haber
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Haber
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Yılmaz Erdoğan Bergüzar Korel
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Pakistan Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 18:50:46. #1.14#
title