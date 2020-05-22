Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi
Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.
22.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:45
Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.
Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Et-Balık köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprü altında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, Et-Balık köprüsünün direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında trafik kısa süreliğine kitlenerek uzun araç kuyrukları oluştu.
Tırın kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA