Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi
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Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.

Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi
22.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:45

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Et-Balık köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprü altında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, Et-Balık köprüsünün direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında trafik kısa süreliğine kitlenerek uzun araç kuyrukları oluştu.

Tırın kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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